kak-zaiti-na-megu-v-perviy-raz

Как зайти на Mega в первый раз

- скачайте браузер ТОР и пользуйтесь нашим руководством

На зеркало MEGA

* у MEGA более 35-ти зеркал, это самое доступное

Mega — торговая площадка в темном интернете

Как и все потаенные сайты, Мега не работает в обычных браузерах. Чтобы узнать, как зайти на Mega в первый раз, вам понадобится дополнительное ПО. А именно — приватный браузер Тор. С помощью него открываются онион ссылки. Таким образом пользователи раньше заходили на популярную Гидру

Если вы впервые встречаетесь с Даркнет-пространством, вам придется сначала “познакомиться” с проводником в этот мир, с Тор. Tor — приватный браузер. Через эту программу шифруются входящие узлы пользователя. В процессе соединения точка конкретного человека меняется несколько раз. А выходной узел будет уже совершенно иной.

<Итак, как войти в Мега маркетплейс с Tor?>

  • Официальный сайт

    Отличный вариант, если вам нужна именно десктопная версия. Сайт Тор располагается по ссылке https://www.torproject.org/ru/. Однако зайти на него с обычного браузера не получится. Tor вместе с представительским сайтом заблокировал Роскомнадзор. Обойти эту блокировку поможет активированный VPN

  • Магазин приложений на смартфоне

    Самые популярные смартфоны работают на операционных системах Android и iOS. Соответственно, для них разработаны магазины приложений Google Play Market и App Store. В первом случае на Андроид официальная версия браузера спокойно устанавливается. А вот в App Store есть только аналоги Тор. Но и они сгодятся

  • Установить мосты для ТОР

    Когда вы установили Tor на компьютер или смартфон, вас может ожидать другая проблема. Мосты по умолчанию в Tor также заблокированы Роскомнадзором. К счастью, проблема решается через указание индивидуальных мостов в настройках браузера

<Итак, как войти в Мега маркетплейс с Tor? >

Для начала придется установить программное обеспечение. Есть 2 варианта, где ПО можно загрузить на ваше устройство:

Зеркала официального сайта Mega

Итак, если все сделано по инструкции выше, Тор запускается. На экране появляется поисковая строка DuckDuckGo. Как теперь зайти на Мегу? Да легко и просто.

...

Основная работа сделана. В адресной строке Tor впишите ссылку — https://megasb23jjpvwy6denkrlpcpjgijslym5gw6b7kohr2csj7oub7btead.onion. Это главная ссылка торговой площадки. Если она не работает, попробуйте найти активное зеркало здесь — mega-sb.com

Как зайти на Mega и зарегистрировать аккаунт

Мы разобрались с тем, как зайти впервые на Mega. Теперь приступим к процедуре регистрации. Для этого щелкните на надпись “Регистрация” в верхнем правом углу сайта. Откроется форма, где вам нужно заполнить следующие поля:

  • Логин. Лучше не использовать свои личные фамилию и имя. Придумайте просто какой-нибудь никнейм

  • Пароль. Строка с паролем повторяется 2 раза. Запишите где-нибудь эту информацию, чтобы не забыть

  • Проверочный код. С помощью бегунка отрегулируйте изображение, чтобы правильно вписать код в поле

Используйте промокод
и получите скидку до 25% при покупке на MEGA

Перейти на MEGA
MG34K3H6LZ3S4BC

После заполнения перечисленных полей, нажмите кнопку “Регистрация”

Обратите внимание, что на Мега можно зарегистрироваться как покупатель и как продавец. Поэтому не пропустите этот этап в самом начале, в шапке профиля.

На этом, собственно, и заканчивается процесс регистрации. После регистрации откроется свод правил торговой площадки Mega. Внимательно прочитайте их и согласитесь с их исполнением в самом низу, нажав кнопку “Подтверждаю”.

Мега — практически аналог ранее популярной Гидры. Сюда переходят известные магазины с Hydra. Поэтому рекомендуем постоянным покупателям с трехглавой переходить в Mega. Функционал максимально простой. Все сделки проводятся с теми же биткоинами. Приятный бонус — реферальная программа для покупателей.