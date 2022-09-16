Mega — торговая площадка в темном интернете

Как и все потаенные сайты, Мега не работает в обычных браузерах. Чтобы узнать, как зайти на Mega в первый раз, вам понадобится дополнительное ПО. А именно — приватный браузер Тор. С помощью него открываются онион ссылки. Таким образом пользователи раньше заходили на популярную Гидру

Если вы впервые встречаетесь с Даркнет-пространством, вам придется сначала “познакомиться” с проводником в этот мир, с Тор. Tor — приватный браузер. Через эту программу шифруются входящие узлы пользователя. В процессе соединения точка конкретного человека меняется несколько раз. А выходной узел будет уже совершенно иной.